Il governo ha deciso di applicare un decreto che ha portato all’arresto preventivo di 91 persone considerate pericolose, associate all’area anarchica e arrivate a Roma per partecipare a una manifestazione non autorizzata. La premier ha dichiarato che il decreto è efficace e che si continuerà a intervenire per mantenere l’ordine pubblico. La questura ha comunicato i dettagli delle misure adottate nei confronti di questi soggetti.

«Il Decreto Sicurezza funziona. Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell'area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell'esplosione di un ordigno che stavano confezionando, conferma quanto fosse necessaria questa norma». Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social. Meloni e il post sul decreto sicurezza «Non serve a limitare la libertà di manifestare, come sosteneva certa sinistra. Serve, al contrario - aggiunge -, a garantire che le manifestazioni si svolgano in modo pacifico e non violento, come prevede la Costituzione, e a tutelare chi vuole esercitare quel diritto in modo civile, senza violenza e senza devastazione». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni e il fermo dei 91 anarchici: «Il decreto funziona, continueremo a muoverci per garantire sicurezza»

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