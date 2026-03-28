Urso è salvo Meloni non vuole il rimpasto

Il governo è stato messo in discussione dopo le recenti sconfitte elettorali, ma il ministro delle imprese è stato confermato nel suo incarico. La presidente del consiglio ha ribadito che non ci sarà un rimpasto di governo, anche se in passato si era parlato di cambiamenti dopo alcune battute d’arresto elettorali. Nessun nuovo assetto è stato annunciato in queste ore.

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