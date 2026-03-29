Nella serata romana, il premier si è riunito con i vice per discutere le strategie future, affermando la necessità di aumentare l’azione politica. La giornata è iniziata con un’operazione di rinnovamento all’interno del partito, seguita da un incontro tra i leader di governo. Tra le priorità rimane l’ipotesi di un voto anticipato, anche se non è esclusa a priori.

Roma – Prima il ‘repulisti’ e poi la cena. Qualche era politica fa l’ordine dei fattori sarebbe stato l’inverso ma adesso no: la cronaca politica di questi giorni ha visto prima le dimissioni di due esponenti del governo, Daniela Santanchè e Andrea Delmastro, e della capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e poi, venerdì sera, dopo il Consiglio dei ministri, la cena a casa Meloni tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i suoi due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Vertice a cena, una cosa molto Prima Repubblica, inedita finora per la premier, non tanto e non solo per fare il punto della situazione quanto per passare alla fase due, il rilancio dell’azione del governo dopo la turbolenta settimana iniziata con la vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni e la cena del rilancio con i vice: “Ora ingranare le marce alte”. Ma il voto anticipato non è un tabù

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