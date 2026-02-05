Fermo preventivo per i manifestanti nel decreto Sicurezza come funziona e quando scatta

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha approvato un decreto che introduce il fermo preventivo per i manifestanti. La norma permette alle forze dell’ordine di trattenere fino a 12 ore le persone considerate pericolose durante le proteste, se trovate in possesso di armi o con precedenti legati a reati commessi in occasione di manifestazioni. La decisione ha già suscitato molte polemiche, soprattutto tra chi vede in questa misura un rischio per i diritti di libertà di espressione.

Nel decreto Sicurezza appena approvato in Cdm, c'è il discusso fermo preventivo per chi manifesta. La norma riconosce agli agenti la possibilità di trattenere fino a 12 ore persone fermate nel corso di cortei pubblici se ritenute pericolose perché in possesso di armi o con precedenti per reati commessi durante una manifestazione. Vediamo nel dettaglio cosa prevede.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Decreto Sicurezza

Decreto sicurezza: scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti

#Decreto-Sicurezza- Torino || Il governo ha deciso di rafforzare il decreto sicurezza dopo le violenze di Torino.

Decreto sicurezza, il piano di Meloni dopo Torino: scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti

Dopo gli scontri di Torino, il governo di Meloni accelera sul decreto Sicurezza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Decreto Sicurezza

Argomenti discussi: Fermo preventivo, divieto di accesso e perquisizioni: cosa c'è nella stretta sulla sicurezza; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Fermo preventivo, come funziona nel resto d'Europa; Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria.

Decreto sicurezza: restano scudo penale e fermo preventivo, ma i pm possono stabilire il rilascio immediatoScudo penale, fermo preventivo, e stretta sulle armi bianche, ecco tutte le disposizioni presenti nella bozza del decreto legge. panorama.it

fermo preventivo per iDecreto sicurezza, cosa cambia: i pm possono decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo e arriva la stretta sui coltelli«Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa ... ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.