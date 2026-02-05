Fermo preventivo per i manifestanti nel decreto Sicurezza come funziona e quando scatta

Il governo ha approvato un decreto che introduce il fermo preventivo per i manifestanti. La norma permette alle forze dell’ordine di trattenere fino a 12 ore le persone considerate pericolose durante le proteste, se trovate in possesso di armi o con precedenti legati a reati commessi in occasione di manifestazioni. La decisione ha già suscitato molte polemiche, soprattutto tra chi vede in questa misura un rischio per i diritti di libertà di espressione.

Nel decreto Sicurezza appena approvato in Cdm, c'è il discusso fermo preventivo per chi manifesta. La norma riconosce agli agenti la possibilità di trattenere fino a 12 ore persone fermate nel corso di cortei pubblici se ritenute pericolose perché in possesso di armi o con precedenti per reati commessi durante una manifestazione. Vediamo nel dettaglio cosa prevede.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Decreto Sicurezza

#Decreto-Sicurezza- Torino || Il governo ha deciso di rafforzare il decreto sicurezza dopo le violenze di Torino.

Dopo gli scontri di Torino, il governo di Meloni accelera sul decreto Sicurezza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Decreto Sicurezza

Argomenti discussi: Fermo preventivo, divieto di accesso e perquisizioni: cosa c'è nella stretta sulla sicurezza; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Fermo preventivo, come funziona nel resto d'Europa; Sicurezza, verso lo scudo agli agenti e la stretta sui coltelli nel decreto. Meloni alle opposizioni: risoluzione unitaria.

Decreto sicurezza: restano scudo penale e fermo preventivo, ma i pm possono stabilire il rilascio immediatoScudo penale, fermo preventivo, e stretta sulle armi bianche, ecco tutte le disposizioni presenti nella bozza del decreto legge. panorama.it

Decreto sicurezza, cosa cambia: i pm possono decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo e arriva la stretta sui coltelli«Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia, il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa ... ilmattino.it

Bozza del decreto sicurezza, il pm può decidere il rilascio immediato dopo il fermo preventivo. Sanzioni ai genitori di minori che portano coltelli vietati #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/02/05/bozza-del-decreto-sicurezza-piazze-vietate-ai-con facebook

PRIME PAGINE | Il Quirinale chiede modifiche su scudo e fermo preventivo.0 anni dopo, Cortina ritrova il fascino delle Olimpiadi. #ANSA x.com