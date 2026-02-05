Decreto Sicurezza fermo preventivo e scudo penale | il blocco di Mattarella a Meloni

Il presidente Mattarella ha bloccato il decreto sicurezza voluto dalla premier Meloni. Il motivo? I giudici e molti esperti criticano le norme, considerate incostituzionali e cariche di rischi per le libertà fondamentali. La decisione mette in discussione i piani del governo, che aveva spinto per approvare il pacchetto in fretta, puntando a capitalizzare il consenso sulla sicurezza. Ora si apre una fase di confronto e possibili modifiche, mentre l’opposizione chiede chiarimenti e rassicurazioni.

Cosa può nascere da un pacchetto di norme, scritto in fretta e furia con la necessità di capitalizzare il consenso, sul tema della sicurezza? Un decreto incostituzionale, definito dai giuristi "con tanti aspetti difficili da migliorare" su temi quali le libertà fondamentali. Il decreto Sicurezza, quindi, che il Quirinale ha pesantemente emendato sui punti del fermo preventivo e dello scudo penale per gli agenti. Ci saranno, ma in modalità diversa rispetto a quello che aveva pensato il Governo. Il ministro dell'Interno parla del lavoro svolto come "molto ragionevole e molto equilibrato", ma dal Colle la risposta è più forte del solito.

