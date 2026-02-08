Domenica si svolge il secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. Il voto mette in gioco più di chi sarà il prossimo presidente: rappresenta anche una scelta tra due visioni opposte per il Paese. Da un lato il candidato socialista Antonio José Seguro, dall’altro André Ventura di estrema destra. La sfida riguarda il futuro della democrazia portoghese e il possibile spostamento a destra del Paese. La tornata di voto potrebbe segnare una svolta importante, più di una semplice elezione.

Il ballottaggio di domenica 8 febbraio che opporrà il candidato socialista Antònio José Seguro e il leader del partito di estrema destra Chega André Ventura non stabilirà solo chi sarà il sesto presidente della repubblica del Portogallo dal 1976 a oggi e succederà a Marcelo Rebelo de Sousa, ma fornirà un quadro reale sulla solidità della democrazia in questa nazione all’estremità sudoccidentale dell’Europa. Anche in Portogallo soffia infatti il vento del pensiero trumpiano e dello spirito reazionario che vuole picconare i capisaldi delle democrazie. Anche in Portogallo la questione dell’immigrazione domina il dibattito politico, con l’aggravante che da queste parti non ci sono le emergenze di altre nazioni: quaggiù si arriva con l’aereo e con il passaporto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Portogallo al bivio: il ballottaggio per le presidenziali è un referendum sulla svolta a destra trumpiana. “Questo voto ci dirà dove va il Paese”

Approfondimenti su Portogallo Presidenziali

Alle elezioni presidenziali in Portogallo, il primo turno evidenzia un forte spostamento verso la destra, con Ventura che supera la soglia e si qualifica per il ballottaggio, raddoppiando i consensi rispetto alle precedenti consultazioni.

Le elezioni presidenziali in Portogallo si concluderanno con un ballottaggio il 8 febbraio, primo nella storia del paese.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Portogallo Presidenziali

Argomenti discussi: Portogallo: dopo il primo turno, fermare Ventura e riprendere la strada di Aprile; Elezioni in Portogallo, il ballottagio Seguro-Ventura si gioca con uno scarto minimo (e la tempesta Kristin avrà l'ultima parola); Test estremo in Portogallo: simulato rientro spaziale a Mach 25.

Il Portogallo al bivio: il ballottaggio per le presidenziali è un referendum sulla svolta a destra trumpiana. Questo voto ci dirà dove va il PaeseDavid Pontes è dal 1° giugno 2023 il direttore di O Pùblico, giornale fondato nel 1990, di vocazione filoeuropea e di area progressista. Insieme a Expresso e Diario de Noticias, è il quotidiano più ... ilfattoquotidiano.it

Elezioni in Portogallo, il ballottagio Seguro-Ventura si gioca con uno scarto minimo (e la tempesta Kristin avrà l'ultima parola)La tempesta Kristin non ferma le elezioni in Portogallo. Nonostante, i comizi stravolti, rinvii già decisi in tre comuni, oltre ... msn.com

Continuano i risultati eclatanti per lo sport formiano. Nelle acque di Viana Do Castelo, tra le rinomate città del Nord del Portogallo, si è concluso il campionato del Mondo giovanile ILCA4 con oltre 400 atleti iscritti. Il promettente velista Claudio Crocco ha conqu facebook