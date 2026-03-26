Meloni | Da oggi fuori chi sbaglia La volontà di non aprire la crisi e l' idea di evitare il passaggio al Colle

Il governo ha annunciato che chi commette errori sarà escluso dall'esecutivo, secondo quanto dichiarato dalla premier. La decisione è stata comunicata in un momento di tensione politica, con l'intenzione di mantenere la stabilità senza aprire una crisi di governo. Nel frattempo, la leader si è mostrata decisa a evitare un passaggio al Quirinale, preferendo gestire la situazione senza coinvolgere altre forze politiche.

Balla da sola Giorgia Meloni, prendendo in prestito il titolo del film diretto da Bernardo Bertolucci ormai trent’anni fa. Decide e impera la premier, sorda alle voci di chi ha tentato di metterla in guardia, sostenendo che il redde rationem avviato il giorno dopo il ribaltone sul referendum sulla separazione delle carriere rischia, di fatto, di trasformarsi in un boomerang. Non per lei, convinta di aver imboccato la strada giusta in quanto necessaria, ovunque essa porti. Per questo il suo repulisti non si fermerà qui. Nel partito si respira aria di tempesta. Se ci saranno altri inciampi, o verranno commesse altre «leggerezze» – vedi il caso Delmastro – la premier non si lascerà più logorare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni: «Da oggi fuori chi sbaglia». La volontà di non aprire la crisi e l'idea di evitare il passaggio al Colle Articoli correlati Leggi anche: Schlein: “Il Pd ha una linea chiara, sbaglia chi dà un’idea diversa” Leggi anche: «Da oggi non copro più nessuno, chi sbaglia paga»: l'ira della premier e il braccio di ferro (durissimo) con la ministra che la sfida Tutti gli aggiornamenti su Meloni Da oggi fuori chi sbaglia La... Temi più discussi: Meloni viene interrotta dal suo staff durante Pulp Podcast, la premier si spazientisce: Fammi finire...; Meloni da Fedez: Al referendum non si vota sulla premier ma sulla giustizia; il manifesto; E ora che farà Meloni?. Santanchè, Meloni rompe gli schemi: Si dimetta. Ma la ministra resiste, non era mai successo primaStamattina le opposizioni al governo, hanno chiesto che venga calendarizzata e discussa la mozione di sfiducia sia alla Camera che al Senato, nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè ... tg.la7.it Meloni: «L’Italia resterà fuori dal conflitto in Iran». E torna ad attaccare i giudici sui migrantiLa premier interviene a palazzo Madama sulla crisi militare in Medio Oriente, anticipando le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo: «L’Italia non prende parte e non intende prendere pa ... editorialedomani.it Che delusione, Daniela Garnero detta Santanchè. Quando Meloni ti ha chiesto (con tre anni di ritardo) di avere “sensibilità istituzionale”, la tua risposta ieri sera è stata strepitosa: “Io non ho sensibilità”. Un autoritratto mascherato da battuta. Ti sei imbullonata a - facebook.com facebook Via #Santanché, #Meloni chiude il cerchio. “Dimostrato che non ci sono sacche di impunità” x.com