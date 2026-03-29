Medio Oriente card Pizzaballa a Tv2000 | Non è mai successo dispiace che questo sia accaduto

Il cardinale Pizzaballa ha commentato a Tv2000 riguardo a un episodio nel Medio Oriente, affermando che si sono verificati dei fraintendimenti che hanno portato all'incidente. Ha precisato che non si era verificato nulla di simile in passato e ha espresso dispiacere per quanto accaduto. La dichiarazione si concentra sulla mancanza di comprensione tra le parti coinvolte e sulla natura del problema.

ROMA – “Ci sono stati dei fraintendimenti, non ci siamo compresi ed è questo quello che è accaduto. Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto”. Lo afferma il patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un’intervista esclusiva al Tg2000, il telegiornale di Tv2000 in merito alla decisione della polizia israeliana di impedire allo stesso Pizzaballa e al Custode di Terra Santa, monsignor Francesco Ielpo, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. “È vero che la polizia – spiega il card. Pizzaballa – aveva detto che gli ordini del... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Medio Oriente, card. Pizzaballa a Tv2000: “Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto” Articoli correlati Leggi anche: Incontro a Arezzo sulle vie della pace in Medio Oriente con il cardinale Pizzaballa Iran, sul nucleare "Nuovi progressi nel dialogo con gli Usa". Vance, "Nessuna chance che l'America sia trascinata nella guerra in Medio Oriente'Donald Trump sta ancora valutando possibilità ma non c'è alcuna chance che gli Stati Uniti vengano trascinati in una lunga guerra. Tutti gli aggiornamenti su Medio Oriente Temi più discussi: MEDIO ORIENTE Guerra cancella la processione delle Palme a Gerusalemme. 'Ma le chiese restano aperte'; Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa; Terra Santa: card. Pizzaballa a Nazaret, la nostra missione: essere coloro che, nel buio della guerra, sanno vedere i germogli della presenza di Dio - L'Ancora Online; In preghiera per la pace. Pizzaballa, il cardinale con la kefiah da sempre in difesa degli ultimiDelle sue origini bergamasche conserva il carattere apparentemente schivo è un po' ruvido. Francescano formatosi al Santuario della Verna, fine biblista, conoscitore della lingua ebraica allo scopo di ... ansa.it Lo stop di Israele a Pizzaballa al Santo Sepolcro. Netanyahu: 'Un piano per le celebrazioni'Si consuma il giorno della Domenica delle Palme lo stop di Israele al cardinale Pizzaballa. Questa mattina, la polizia israeliana - ha reso noto il Patriarcato di Gerusalemme - ha impedito al Patriar ... ansa.it Il conflitto in corso in Medio Oriente sta causando notevoli problemi a tutte le aziende che esportano nell’area, comprese quelle di lusso. Ferrari, che anche a causa della guerra in borsa ha perso circa il -40% dai massimi di febbraio 2025 (poco più di un anno - facebook.com facebook All’inizio della Settimana Santa siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del #MedioOriente, che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi. Proprio mentre la Chiesa conte x.com