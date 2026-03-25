Un medico riminese, trasferitosi in Svezia, è tornato in città per partecipare a un evento organizzato dal Rotary Club Rimini Riviera. L’incontro si concentrerà sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulle scelte quotidiane per mantenere la salute. Il professor Parini, noto a livello internazionale, sarà presente per discutere di questi temi con i partecipanti.

Ricerca, prevenzione e nuovi farmaci al centro dell’incontro con il professor Parini, medico riminese di fama mondiale. Organizza il Rotary Club Rimini Riviera Il Rotary Club Rimini Riviera mette il cuore al centro. Grazie alla possibilità di incontrare il professor Paolo Parini, medico riminese di profilo mondiale da tempo trasferitosi in Svezia, è stato programmato un incontro dedicato alla prevenzione e alle scelte quotidiane per la salute. L’appuntamento si svolgerà sabato, 28 marzo, alle 17, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in corso d’Augusto 62 a Rimini. A seguire l’intervento del prof Paolo Parini, dal titolo ‘Le conoscenze scientifiche per la prevenzione cardiovascolare’, ci sarà uno spazio per confrontarsi insieme alla cardiologa Giovanna Di Giannuario sui ‘Comportamenti che proteggono il cuore’. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Trasferito in Svezia è al top mondiale per la prevenzione cardiovascolare, medico riminese fa ritorno in città

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