Ricevuto in Residenza Comunale il professor Paolo Parini medico del Karolinska University Hospital di Stoccolma

Sabato mattina il sindaco di Rimini ha incontrato in Residenza comunale il professor Paolo Parini, medico del Karolinska University Hospital di Stoccolma. La visita si è svolta in un contesto istituzionale, senza comunicazioni ufficiali sui temi affrontati o sugli eventuali accordi presi. La presenza del professore svedese è stata confermata da fonti ufficiali del Comune.

Sabato mattina il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha incontrato in Residenza comunale il Prof. Paolo Parini, medico riminese da 35 anni trasferitosi in Svezia, dove attualmente è Direttore per Ricerca, Formazione, Sviluppo, Innovazione e Primario all'Unità Medica di Endocrinologia al. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ricevuto in Residenza Comunale il professor Paolo Parini, medico del Karolinska University Hospital di Stoccolma Articoli correlati È attivo il day hospital medico nel nuovo ospedaleDa oggi è attivo il nuovo Day Hospital Medico negli spazi del Nuovo Ospedale di Pordenone, situato al piano terra del Corpo C (rosso). Il professor Paolo Sossai eletto nuovo presidente nazionale della commissione medica del CaiUrbino, 23 gennaio 2026 - Il medico urbinate, Paolo Sossai, è stato eletto nuovo presidente nazionale della commissione centrale medica del Cai, Club... Una raccolta di contenuti su Residenza Comunale Discussioni sull' argomento Referendum del 22 e 23 marzo 2026; Referendum, istruzioni per gli elettori; Referendum 22 e 23 marzo 2026; Trasferito in Svezia è al top mondiale per la prevenzione cardiovascolare, medico riminese fa ritorno in città. Residenza fittizia in via Comunale per tutte le donne vittime di violenza e maltrattamenti: «In questo modo potranno iniziare un nuovo percorso di vita»CAVASO DEL TOMBA (TREVISO) – Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la giunta comunale di Cavaso del Tomba ha deliberato di istituire la residenza fittizia in via Comunale per ... ilgazzettino.it Calendario incontri alla Residenza Protetta Proseguono gli appuntamenti presso la Residenza Protetta, nati dal lavoro congiunto del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) e delle associazioni aderenti al Patto di Comunità. Un percorso - facebook.com facebook