L' Ue contro gli abusi nella filiera agricola | stop a ritardi nei pagamenti e ordini cancellati
L’Unione europea ha deciso di intervenire dopo aver riscontrato numerosi casi di ritardi nei pagamenti e ordini cancellati da parte di aziende agricole di diversi paesi, causando gravi problemi ai coltivatori. Un esempio concreto riguarda le fatture non saldate per settimane e le spedizioni che vengono annullate all’ultimo momento, lasciando i produttori senza entrate certe.
Il Parlamento ha approvato in via definitiva l'aggiornamento di un regolamento sul commercio transfrontaliero che stabilisce che ora gli Stati potranno intervenire anche in assenza di denunce specifiche L'Unione europea vuole combattere le pratiche commerciali sleali transfrontaliere nella filiera agricola e alimentare. Si tratta di pratiche sempre più diffuse in un mercato che ha filiere sempre più integrate e in cui circa il 20 per cento dei prodotti agricoli e alimentari consumati in uno Stato membro proviene da un altro Paese dell'Unione.
Raffaele Stancanelli. . Oggi, in plenaria a Strasburgo, ho difeso una battaglia concreta: proteggere i nostri agricoltori e ristabilire equilibrio nella filiera agroalimentare. Con questo regolamento diciamo basta alle pratiche commerciali sleali, agli abusi di potere facebook