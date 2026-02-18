Chi compra casa in Lombardia? Il profilo più comune è giovane e con il posto fisso Aumentano gli stranieri
A causa dell’aumento dei prezzi, molti giovani con un lavoro stabile cercano di acquistare una casa in Lombardia. La maggior parte di loro ha meno di 35 anni e lavora come impiegato o in settore pubblico. Di recente, però, sono cresciute anche le persone provenienti dall’estero, che scelgono di investire negli immobili della regione. A Milano, alcuni stranieri si sono già stabiliti in appartamenti situati nei quartieri più centrali.
Milano, 18 febbraio 2026 – C’era una volta la casa in affitto. Un contratto più o meno lungo a seconda della durata dell’incarico professionale. Qualcosa, tra gli stranieri, sta cambiando. A rilevarlo è l’ analisi socio-demografica di Kiron: la società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa ha analizzato area di provenienza, età e professione di chi ha sottoscritto un mutuo finalizzato all’ acquisto di un’abitazione in Lombardia. Se il 64% dei finanziamenti legati al mattone è stato erogato a cittadini italiani, nel 2025 sono aumentate le percentuali degli stranieri. Le Olimpiadi non fanno il miracolo: niente boom di affitti brevi a Milano Quasi il 10,5% arriva da un Paese dell’Unione europea, ma il 25,5% - oltre un quarto - è ora un immigrato extracomunitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Lombardia: Mutui sempre più giovani e stranieri, cambia il profilo del nuovo acquirente.In Lombardia, il profilo di chi chiede un mutuo cambia rapidamente.
Il Comune con più alta percentuale di stranieri: «Dai problemi al dialogo. Verdellino è la casa di tutti»Verdellino, con il 25,97% di residenti stranieri, è il Comune con la più alta presenza di cittadini stranieri.
