il nottingham forest sta trattando la cessione di olivera col napoli

Il Nottingham Forest sta negoziando con il Napoli per la cessione di Mathias Olivera. La permanenza dell’uruguaiano in azzurro resta incerta, mentre il club lavora per rinforzare centrocampo e attacco. Tuttavia, il Napoli deve rispettare il vincolo del saldo zero, rendendo la vendita di alcuni calciatori una condizione necessaria per poter effettuare nuovi acquisti.

Incerto ancora il futuro di Mathias Olivera al Napoli. Il vice allenatore ha parlato di rinforzi obbligatori a centrocampo e in attacco, ma per farlo il Napoli ha bisogno di vendere calciatori considerando che deve fare mercato a saldo zero. La lista dei giocatori sacrificabili è lunga, ma al momento tutto sembra in stand-by. Nei prossimi giorni, però, diverse trattative in uscita potrebbero sbloccare il mercato in entrata del Napoli. Leggi anche: Olivera vuole giocare di più, potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: su di lui il Nottingham Forest Si era già parlato nei giorni scorsi del fatto che Mathias Olivera vorrebbe giocare di più e del sondaggio molto approfondito del Nottingham Forest per lui Tema Mathías Olivera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Olivera vuole giocare di più, potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: su di lui il Nottingham Forest (Pedullà)

Mathias Olivera, attualmente al Napoli, potrebbe lasciare il club a gennaio a causa del limitato impiego. Il Nottingham Forest si è mostrato interessato al terzino uruguaiano, puntando a rinforzare la propria linea difensiva. La situazione potrebbe portare a un trasferimento nel mercato invernale, offrendo a Olivera nuove opportunità di gioco e una diversa esperienza professionale.

