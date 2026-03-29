Il club sta trattando il prolungamento del contratto del giocatore scozzese, mentre dall’Arabia sono arrivate offerte con uno stipendio triplicato rispetto a quello attuale. La trattativa riguardo al rinnovo prosegue, mentre il Napoli si concentra su questo obiettivo. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cifre o sui tempi di conclusione della trattativa.

Schira sul Giornale: Il Napoli risponde con la trattativa per il rinnovo fino al 2030 con opzione per il 2031 e relativo ritocco dell’ingaggio 3DTH3E4 Glasgow, UK, 22nd Feb 2026. A new mural of Scottish footballer Scott McTominay scoring his recent overhead kick goal, against Denmark in World Cup qualifiers in Nov? 2025, has been unveiled on a building beside the Scottish national Hampden Park stadium, in Glasgow, Scotland, 22 February 2026. Photo credit: Jeremy Sutton-Hibbert Alamy Live News. Il Napoli lavora al rinnovo di Scott McTominay. È il calciatore più rappresentativo degli azzurri, persino più di De Bruyne. McTominay è il leader e l’anima del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay, dall’Arabia gli hanno offerto il triplo dello stipendio

Articoli correlati

Schira: “Il Chelsea ha offerto Sterling al Napoli in prestito con gran parte dello stipendio pagato”Secondo Fabrizio Romani invece l'operazione di prestito non era possibile in quanto il Chelsea aveva finito gli slot per i prestiti internazionali.

Alex Pretti ucciso dall’Ice. Una testimone: "Lo hanno buttato a terra e gli hanno sparato”. Il medico: “Mi hanno impedito di aiutarlo”Minnesota, 25 gennaio 2026 – Alex Pretti non aveva in mano una pistola quando gli agenti dell’Ice gli hanno sparato.

Una raccolta di contenuti su McTominay dall'Arabia gli hanno offerto...

Temi più discussi: Da De Bruyne al futuro di McTominay: Manna svela tutti i piani del Napoli. E su Conte conferma: Non è in discussione; McTominay non ha dubbi: Kevin De Bruyne è la nostra arma in più; Lampo McTominay, il Napoli passa e ora è secondo; McTominay, dall’Arabia gli hanno offerto il triplo dello stipendio.

McTominay-Napoli, due incontri con gli agenti. L'offerta azzurra per blindarloNonostante dall’Inghilterra continuino ad arrivare voci di interessamenti per Scott McTominay, il centrocampista scozzese resta intoccabile per il Napoli. Il club azzurro lo considera una pietra angol ... msn.com

Dall'Inghilterra c'è stato un chiacchiericcio su McTominay. Il retroscenaLa giornalista ha messo in evidenza le indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra sullo scozzese del Napoli Scott McTominay. areanapoli.it

Amo #Hamsik alla follia, per tutto ciò che ha dato in campo, per ciò che ha rappresentato e rappresenta, ma #McTominay a mio avviso è un giocatore più forte nel complesso, più completo, più leader in campo, un trascinatore #ForzaNapoliSempre #naples #N - facebook.com facebook

Beffa nel finale per Gilmour e McTominay: il Giappone batte di misura la Scozia Entrambi gli azzurri in campo con la maglia della propria Nazionale, dandosi letteralmente il cambio nel match perso per 0-1 #SSCNapoli #Gilmour #McTominay x.com