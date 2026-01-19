Schira | Il Chelsea ha offerto Sterling al Napoli in prestito con gran parte dello stipendio pagato

Il calciomercato del Napoli è attualmente soggetto a restrizioni a causa delle normative sul limite del costo del lavoro. In questo contesto, il Chelsea avrebbe proposto il prestito di Raheem Sterling al club partenopeo, con una copertura significativa dello stipendio da parte dei londinesi. Questa soluzione potrebbe rappresentare un'opportunità, nel rispetto delle restrizioni finanziarie, per rafforzare l’organico senza incorrere in sanzioni.

Il calciomercato del Napoli, è sottoposto a un blocco parziale a causa del superamento del costo costo del lavoro allargato. Questo indice comprende gli stipendi dei calciatori, le commissioni pagate agli agenti e gli ammortamenti dei cartellini. Il Napoli non potrà spendere più di quanto incassa ed è per questo che le sue mosse dovrebbero essere quasi tutte legate ai prestiti. In quest’ottica, Nicolò Schira, scrive che il Chelsea avrebbe proposto Raheem Sterling al Napoli con la formula del prestito di sei mesi. I club londinese sarebbe disposto a farsi carico di gran parte dell’ingaggio dell’esterno offensivo inglese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il calciomercato di gennaio si avvicina, portando con sé numerose trattative e possibilità di cessioni. Tra i nomi in discussione, alcuni calciatori del Napoli potrebbero lasciare il club in prestito, come svelato da Schira. L'attenzione è alta su eventuali cambiamenti nella rosa partenopea e sulle strategie del club in vista della finestra di mercato.

