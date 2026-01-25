Alex Pretti ucciso dall’Ice Una testimone | Lo hanno buttato a terra e gli hanno sparato Il medico | Mi hanno impedito di aiutarlo

Il 25 gennaio 2026, a Minnesota, Alex Pretti è stato ucciso dagli agenti dell’Ice. Una testimone ha riferito che lo hanno buttato a terra e gli hanno sparato, mentre il medico ha dichiarato di essere stato impedito di aiutarlo. Pretti, che non aveva con sé armi, è stato colpito durante un’operazione delle autorità statunitensi. La vicenda solleva nuove questioni sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine.

Minnesota, 25 gennaio 2026 – Alex Pretti non aveva in mano una pistola quando gli agenti dell’Ice gli hanno sparato. È la versione fornita da alcuni testimoni sotto giuramento che hanno assistito alla terribile scena dell’omicidio di Minneapolis, dove ieri gli agenti dell’Ice hanno sparato ancora. Era già successo con Renee Good, la 37enne ammazzata il 7 gennaio durante un controllo degli agenti federali. Il racconto dei testimoni oculari ribalta la versione della Casa Bianca, che ieri aveva mostrato la foto di una pistola attribuita a Pretti, un infermiere di 37 anni. Ma il giornale locale, il ‘ Minnesota Star Tribu n e ’, ha ricordato che l’arma – una Sig Sauer P320 calibro 9 mm – è una “pistola popolare e frequentemente portata dalle forze armate e dalle forze dell'ordine statunitensi”, compresa l’Ice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Usa: la testimone, 'Pretti non brandiva armi, non so perché agenti gli hanno sparato'La testimone ha dichiarato che Alex Pretti non stava impugnando armi al momento dell’incidente a Minneapolis, avvenuto ieri.

Gli agenti dell’ICE hanno soffocato e ucciso un migrante cubano poi ne hanno simulato il suicidioGli agenti dell’ICE sono accusati di aver immobilizzato e ucciso un migrante cubano, Geraldo Lunas Campos, presso il centro di detenzione di Camp East Montana.

