Hockey agli Usa l' ultimo oro olimpico Trump | Che partita | Il Canada e l' incubo Stati Uniti | 2 finali perse ai supplementari

Gli Stati Uniti conquistano l'ultimo oro olimpico nell'hockey maschile, grazie a una vittoria emozionante ai supplementari contro il Canada. La partita, decisa da un gol decisivo negli ultimi minuti, ha portato gli americani a festeggiare il titolo. Il risultato chiude un'edizione ricca di emozioni, mentre l’Italia del bob a 4 si ferma alla quinta posizione. Le sfide di questa manifestazione lasciano ancora molte sorprese sul campo.

(Gianni Santucci) Ma chi glielo doveva dire, agli allegri tifosi canadesi, arrivati da Montreal e da Vancouver coi loro casacconi rossi, loro che hanno fatto dieci o dodici ore d’aereo, e per molti discendenti di emigrati italiani è stato pure un commovente viaggio di ritorno in patria, ecco: chi avrebbe mai potuto prevedere che una volta arrivati fin qua avrebbero scoperto il sortilegio di Milano? QUI il pezzo completo «Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l'Italia ancora a lungo. Grazie ai nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell'Italia nel mondo con risultati straordinari». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

