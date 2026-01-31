Brian May esclude gli Stati Uniti dai prossimi tour dei Queen per motivi di sicurezza e clima sociale

Da ameve.eu 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Brian May ha annunciato che i Queen non toccheranno più gli Stati Uniti nei prossimi tour. Il chitarrista spiega che ha scelto di evitare il Paese a causa di problemi di sicurezza e delle tensioni sociali. La band quindi salterà gli Stati Uniti, concentrandosi su altri mercati.

Brian May ha dichiarato in un’intervista al Daily Mail che i Queen non si esibiranno più negli Stati Uniti per motivi legati alla sicurezza e al clima sociale del Paese. Il chitarrista, che ha già annunciato di non voler intraprendere nuovi tour mondiali, ha spiegato che l’America, pur rimanendo un luogo che ama profondamente, è diventata un territorio pericoloso dove valutare attentamente ogni decisione. L’affermazione arriva in un contesto di crescente tensione sociale e di conflitti politici che, secondo May, hanno alterato il senso di sicurezza e di accoglienza che una volta caratterizzava il paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

brian may esclude gli stati uniti dai prossimi tour dei queen per motivi di sicurezza e clima sociale

© Ameve.eu - Brian May esclude gli Stati Uniti dai prossimi tour dei Queen per motivi di sicurezza e clima sociale

Approfondimenti su Brian May Queen

Ucraina, ma che cosa vogliono gli Stati Uniti? I 5 nodi-chiave, dai confini alla sicurezza | Europa in campo, Trump attacca Zelensky

Ucraina, ma che cosa vogliono gli Stati Uniti? I 5 nodi-chiave, dai confini alla sicurezza | Svelato il «mistero» delle carte americane

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.