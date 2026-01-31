Brian May ha annunciato che i Queen non toccheranno più gli Stati Uniti nei prossimi tour. Il chitarrista spiega che ha scelto di evitare il Paese a causa di problemi di sicurezza e delle tensioni sociali. La band quindi salterà gli Stati Uniti, concentrandosi su altri mercati.

Brian May ha dichiarato in un’intervista al Daily Mail che i Queen non si esibiranno più negli Stati Uniti per motivi legati alla sicurezza e al clima sociale del Paese. Il chitarrista, che ha già annunciato di non voler intraprendere nuovi tour mondiali, ha spiegato che l’America, pur rimanendo un luogo che ama profondamente, è diventata un territorio pericoloso dove valutare attentamente ogni decisione. L’affermazione arriva in un contesto di crescente tensione sociale e di conflitti politici che, secondo May, hanno alterato il senso di sicurezza e di accoglienza che una volta caratterizzava il paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brian May esclude gli Stati Uniti dai prossimi tour dei Queen per motivi di sicurezza e clima sociale

Approfondimenti su Brian May Queen

` Brian May, storico chitarrista dei , ha dichiarato che la band non ha intenzione di tornare in tour negli Stati Uniti, def - facebook.com facebook

Oggi Brian May non porterebbe i Queen in tour negli Stati Uniti: «Sono diventati un posto pericoloso, ci stanno pensando tutti due volte prima di andarci». E a proposito delle nuove registrazioni del gruppo: «Ci sono un paio di cose che non avete sentito» x.com