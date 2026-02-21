Cesena degrado e occupazioni | 5 denunce in maxi-blitz interforze

A Cesena, cinque persone sono state denunciate durante un maxi-blitz delle forze dell’ordine, che ha sgomberato diversi edifici occupati illegalmente. L’operazione, partita da segnalazioni di residenti, ha coinvolto polizia e carabinieri. Durante l’intervento, sono stati rinvenuti oggetti e materiali usati per l’occupazione abusiva. Le autorità proseguono le indagini per valutare eventuali collegamenti tra le persone identificate e altri episodi simili in città.

Cesena Sotto Controllo: Operazione Interforze Contro l'Occupazione Abusiva e le Sfide per la Sicurezza Urbana. Cesena, 21 febbraio 2026 – Cinque cittadini stranieri sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobili a Cesena, a seguito di un'ampia operazione interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. L'intervento, coordinato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, si inserisce in un quadro più ampio di controlli mirati alla prevenzione del degrado e alla repressione della criminalità nelle zone più sensibili della città, disposti dal Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei.