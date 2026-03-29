Max Verstappen minaccia il ritiro dalla Formula 1 a fine stagione | Ci penserò nelle prossime settimane

Il pilota di Formula 1 ha dichiarato di prendere in considerazione l’ipotesi di ritirarsi al termine della stagione 2026, menzionando una possibile decisione nelle prossime settimane. La sua scelta nasce da una crisi interna alla squadra e dai cambiamenti delle regole del campionato, che lo spingono a valutare il proprio percorso nel motorsport. La notizia ha suscitato attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

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