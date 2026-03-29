Maturità 2026 | regole rigide frequenza e condotta bloccano l’accesso

Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito le date e le regole per l’esame di maturità del 2026. Le prove scritte sono programmate per il 18 giugno alle otto del mattino. Le norme prevedono requisiti di frequenza e comportamentali che potrebbero impedire l’accesso all’esame in caso di irregolarità.

Il Ministero dell’Istruzione ha definito le regole per la Maturità 2026, fissando l’inizio delle prove scritte al 18 giugno alle ore 8.30. L’ordinanza stabilisce criteri precisi di ammissione basati sulla frequenza e sul comportamento, oltre a dettagliare la struttura del colloquio finale. Per gli studenti emiliano-romagnoli, questo non è solo un calendario scolastico, ma un meccanismo che lega strettamente il successo accademico alla vita reale, richiedendo una preparazione che vada oltre i banchi di scuola. La regione, nota per la sua forte identità manifatturiera e sociale, troverà in queste nuove norme uno specchio fedele della sua cultura del lavoro e della cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maturità 2026: regole rigide, frequenza e condotta bloccano l’accesso Articoli correlati Maturità 2026, candidati esterni: domanda entro il 24 marzo per chi ha interrotto la frequenzaSi avvicina la scadenza per gli studenti che intendono sostenere l’esame di Stato 20252026 come candidati esterni. Maturità 2026, candidati esterni: domanda entro il 24 marzo per chi cessa la frequenza dopo il 2 febbraioColoro che intendono sostenere gli esami di maturità nell’anno scolastico 20252026 in qualità di candidati esterni devono presentare la domanda di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maturità 2026 regole rigide frequenza e... Argomenti discussi: Guida ai Corsi Affini e al funzionamento del Semestre Filtro. Maturità 2026, al via il 18 giugno: nell’ordinanza tutte le regole del nuovo esame. Pubblicata anche la griglia di valutazione del colloquioEmanata l’ordinanza ministeriale, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, che disciplina lo svolgimento dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026. La sessione d ... tecnicadellascuola.it Esame di Maturità 2026: ecco come si svolge. Dal calendario alle regole per l’ammissione: pubblicata l’ORDINANZAIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 54 del 26 marzo 2026, che disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 2025/2 ... orizzontescuola.it