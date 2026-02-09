Maturità 2026 candidati esterni | domanda entro il 24 marzo per chi cessa la frequenza dopo il 2 febbraio

La procedura per i candidati esterni alla maturità 2026 è aperta. Chi ha cessato la frequenza dopo il 2 febbraio può presentare la domanda di partecipazione tra il 3 febbraio e il 24 marzo all’Ufficio scolastico della propria provincia. Le scuole stanno ricevendo le richieste e si preparano a gestire le iscrizioni, mentre gli studenti devono rispettare la scadenza per non perdere l’opportunità di sostenere gli esami.

Coloro che intendono sostenere gli esami di maturità nell'anno scolastico 20252026 in qualità di candidati esterni devono presentare la domanda di partecipazione dal 3 febbraio 2026 al 24 marzo 2026 all'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale della Provincia di residenza anagrafica.

