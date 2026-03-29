Dopo il suo debutto con il Milan, Mattia Liberali è stato trasferito in Serie B, dove ha continuato a svilupparsi come calciatore. La sua carriera ha visto un passaggio dalla prima squadra alla squadra di secondo livello, segnando un percorso di crescita e di esperienze diverse. La domanda sulla sua possibile ascesa al Milan o il rimpianto per il trasferimento resta aperta.

A volte per crescere bisogna cambiare strada. Mattia Liberali lo ha fatto a 18 anni, lasciando il Milan per trovare spazio altrove. Oggi, con la maglia del Catanzaro, è uno dei profili più interessanti della Serie B. La domanda, però, resta aperta: un giorno tornerà in rossonero o resterà per sempre un rimpianto? Cresciuto nel vivaio rossonero, Liberali era considerato uno dei gioielli di casa. Il 15 dicembre 2024 ha debuttato da titolare contro il Genoa, indossando la maglia celebrativa del 125° anniversario del Milan. Sembrava l’inizio di un percorso da predestinato, proprio come il suo amico Francesco Camarda. Poi la scelta di cambiare. Contratto in scadenza e prospettive limitate lo hanno spinto verso Catanzaro a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mattia Liberali sta finalmente esplodendo: ascesa e ritorno al Milan o solo rimpianto?

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