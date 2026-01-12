Scopri una destinazione inaspettata per l'inverno, con temperature fino a 27 gradi e 10 ore di sole a gennaio. Ideale per chi desidera un clima caldo senza volare alle Canarie, questa meta sta rapidamente guadagnando popolarità. Perfetta per un soggiorno rilassante o attività all'aperto, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca un clima mite durante la stagione fredda.

Con 10 ore di sole a gennaio e temperature fino a 27 gradi, questa destinazione diventa la meta perfetta per chi sogna l’estate in inverno. Quando in Italia le giornate si accorciano e il freddo si fa pungente, l’idea di un viaggio verso il sole diventa irresistibile. Tra le mete più ambite per fuggire dall’inverno c’è Capo Verde, un arcipelago che molti stanno iniziando a conoscere come la nuova frontiera del turismo fuori stagione. A poche ore di volo dall’Europa, questo gruppo di isole nell’Oceano Atlantico si distingue per clima caldo tutto l’anno, paesaggi incontaminati e una ricca cultura creola. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Inverno a 25 gradi senza volare alle Canarie: la destinazione che sta esplodendo ora

Leggi anche: Arriva alle Canarie e sta male, per due volte dimessa dall’ospedale: «Niente di grave». Il giallo su Letizia Ciampi, trovata morta nel B&B

Leggi anche: Manovra: Magi, 'maggioranza sta esplodendo, tenuta insieme solo da mancette'

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Freddo in Alto Adige, raggiunta temperatura record di -25 gradi: fino a quando durerà il gelo; Gelo agli sgoccioli, l'inverno vira verso temperature più miti (ma con la pioggia). E in quota torna la neve; Inverno e auto elettriche: quanta autonomia rimane? Ecco i risultati del maxi test cinese; Dove andare a febbraio al caldo: sogni d’inverno tra sole, mare e paradisi lontani.

Non demorde il freddo in Alto Adige, -25 gradi sulla Cima Libera - Sulla cresta di confine sull'Anticima della Cima Libera, a 3. notizie.tiscali.it