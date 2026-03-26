Piombino Mattia Giorgi trovato morto in casa a 31 anni | ipotesi morte violenta Polizia sul posto

A Piombino, un uomo di 31 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento. La polizia e i carabinieri sono intervenuti sul posto per le verifiche del caso. Attualmente, le autorità stanno indagando e non escludono alcuna ipotesi sulla causa del decesso. La scena del ritrovamento è stata sottoposta a rilievi investigativi.

Mattia Giorgi, 31 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Piombino. Sul caso indagano i carabinieri, senza escludere alcuna ipotesi. Figlio di un noto imprenditore locale, era già noto per una vicenda di qualche anno fa legata a una coltivazione di canapa industriale regolare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Barman italiano di 31 anni trovato morto a Londra, l’allarme dei coinquilini e l’ipotesi del malore. Attesa per l’autopsia su Matteo LeoneUn barman italiano di 31 anni, Matteo Leone, è stato trovato morto nella sua abitazione di Londra, dove lavorava da tempo come bartender. “Trovato morto in casa”. Giallo nella villa del famoso: carabinieri sul postoUn ritrovamento drammatico ha scosso la quiete della zona precollinare di Torino, dove nel pomeriggio di sabato è stato scoperto il corpo senza vita...