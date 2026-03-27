Mattia Giorgi trovato morto in casa a Piombino i cani potrebbero averlo ferito dopo il decesso

Un uomo di 31 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Piombino. Sul corpo sono state notate possibili ferite riconducibili all’attacco di alcuni cani. Sono in corso le analisi autoptiche per chiarire le cause del decesso. La procura ha avviato un’indagine per accertare le circostanze del ritrovamento.

Si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo di Mattia Giorgi, 31enne trovato morto a Piombino (Livorno). Erano presenti tre cani nell'appartamento ma è esclusa l'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Piombino, Mattia Giorgi trovato morto in casa a 31 anni: ipotesi morte violenta. Polizia sul posto Gualdo Tadino, uomo trovato morto in casa: i pitbull avrebbero infierito sul corpo dopo il decessoABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento choc nell’abitazione di Rigali Quando i carabinieri sono entrati nell’appartamento, si sono trovati davanti... Aggiornamenti e notizie su Mattia Giorgi Discussioni sull' argomento Piombino, Mattia Giorgi trovato morto in casa a 31 anni: ipotesi morte violenta. Polizia sul posto; Piombino, trovato morto a 31 anni nel suo appartamento; Giallo per la morte di Mattia Giorgi a Piombino; Piombino, 31enne trovato morto in casa: indagini in corso. Piombino, Mattia Giorgi trovato morto in casa a 31 anni: ipotesi morte violenta. Polizia sul postoMattia Giorgi, 31 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Piombino. Sul caso indagano i carabinieri, senza escludere alcuna ipotesi. Figlio di un noto imprenditore locale, era già noto per ... fanpage.it Mattia Giorgi, 31 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento. La comunità locale è sotto shock, vista la giovane età della vittima e la notorietà della famiglia. - facebook.com facebook