Materie prime critiche la fragilità nascosta dell’industria italiana

In Europa, si tende a considerare la scarsità di materie prime critiche come un problema legato alla disponibilità tecnica, ma in realtà si tratta di una questione di potere tra le nazioni. La competizione per queste risorse è sempre più intensa e rivela una vulnerabilità nascosta dell’industria italiana, che dipende fortemente dall’estero per l’approvvigionamento di materiali fondamentali.

C’è un punto che in Europa si continua a sottovalutare: la competizione per le materie prime critiche non è una questione tecnica, ma una questione di potenza. Dietro litio, rame, nichel, cobalto, grafite e terre rare non c’è soltanto la transizione energetica. C’è il controllo delle filiere industriali, della difesa, dell’aerospazio, del digitale, dell’automazione. E c’è soprattutto il rischio che il continente europeo, e con esso l’Italia, entri nella nuova economia della sicurezza da attore dipendente, non da soggetto sovrano. Secondo l’analisi di Mediobanca, l’Europa ha visto crollare del 56 per cento i propri volumi estratti tra il 1984 e il 2023, mentre Asia, Oceania, America Latina e Africa hanno ampliato il loro peso. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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