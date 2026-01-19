materie prime critiche oltre 160 candidature per i progetti strategici ue

Il 19 gennaio 2026, Roma ospita l’annuncio di oltre 160 candidature per i progetti strategici europei dedicati alle materie prime critiche. Questo processo segna un passo importante nella gestione delle risorse strategiche dell’Unione, evidenziando l’interesse e l’impegno delle diverse parti coinvolte. La selezione dei progetti rappresenta un momento chiave per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle materie prime essenziali per l’Europa.

Roma, 19 gennaio 2026 – La corsa europea ai progetti strategici sulle materie prime critiche entra in una nuova fase. Si è infatti chiusa la seconda call prevista dal Critical Raw Materials Act, con oltre 160 candidature presentate alla Commissione europea per ottenere lo status di ‘strategic project’. Un dato che, secondo Bruxelles, conferma il forte interesse dell’industria e degli investitori verso uno strumento pensato per rafforzare la sicurezza economica dell’Unione e ridurre le dipendenze esterne lungo le catene di approvvigionamento più sensibili. Il riconoscimento come progetto strategico non ha solo un valore politico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Progetti infrastrutturali strategici, call Ue: sovvenzioni per oltre 45 mln di euroL’Unione europea ha annunciato una call europea per progetti infrastrutturali strategici, con sovvenzioni superiori a 45 milioni di euro.

