Cagliari il salvataggio di nove cani in difficoltà dopo l’esondazione del Rio Piscinas

Dopo l’esondazione del Rio Piscinas a Cagliari, sono stati salvati nove cani in difficoltà. I vigili del fuoco sono intervenuti per garantire la sicurezza degli animali e gestire i danni causati da pioggia e vento in diverse regioni italiane, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria. Gli interventi di soccorso continuano per fronteggiare le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse sul territorio.

Vigili del fuoco alle prese con i danni causati da pioggia e vento su diverse regioni dell'Italia. Molte le operazioni di soccorso in Sicilia, Sardegna e Calabria. Nella clip il salvataggio di nove cani in difficoltà nel Cagliaritano a seguito dell'esondazione del Rio Piscinas, in località Murrecci.

Nubifragio in Sardegna, i vigili del fuoco salvano i cani di un rifugio da morte certa (VIDEO) - Solo il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso il salvataggio degli ospiti del canile nel Cagliaritano, colpito da una violenta tempesta PISCINAS (Cagl ... etrurianews.it

Sono stati salvati dai vigili del fuoco di Cagliari ieri pomeriggio a Piscinas, in località Murrecci, nove cani rimasti intrappolati all’interno di un terreno allagato a causa dell’esondazione del Rio Piscinas: gli animali rischiavano di essere travolti dal fiume in piena. - facebook.com facebook

