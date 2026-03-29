Matelica è la numero uno Blindato il primo posto

Nella partita di pallacanestro tra Treviso e Matelica, il risultato finale è stato di 36 a 89 a favore della squadra ospite. I giocatori di Matelica hanno messo a referto diversi punti: Prete con 18, Baron con 8, Nicora con 5 e Bocchetti con 3. La squadra di Treviso ha segnato 36 punti complessivi, senza altri dettagli sui singoli marcatori.

Treviso 36 Matelica 89 NUOVA PALLACANESTRO: Bocchetti 3, Prete 18, Azzani, Baron 8, Nicora 5, Franceschini, Sponchia, Camara F., Camara Z., Casetta 2, D’Onofrio. All. Conte. HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak 11, Bacchini 13, Gramaccioni 11, Bonvecchio 3, Lizzi 23, Cabrini 4, Chiovato 9, Battellini 3, Zamparini, Offor 12, Pilakouta. All. Matassini. Arbitri: Gorza e Toffano. Parziali: 15-26, 5-25, 4-16, 13-22. La capolista Matelica strapazza il fanalino di coda del girone e con una giornata di anticipo blinda il primo posto della regular season. Sarà ininfluente il risultato dell’ultimo turno (venerdì 3 aprile, ore 20.30) in casa con Faenza. Dunque, Halley Thunder in pole position nella griglia play off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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