La squadra Under 16 della Juventus ha ottenuto la sua ventesima vittoria stagionale battendo la Carrarese, con questa risultato si è assicurata matematicamente il primo posto nel girone con cinque giornate d’anticipo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole ai bianconeri, confermando il loro primato in classifica. La vittoria permette loro di chiudere la stagione al primo posto senza possibilità di sorpasso.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, la straripante vittoria contro la Carrarese sancisce il primo verdetto stagionale: i bianconeri vincono il girone con 5 giornate d’anticipo. Le ultime sui classe 2010 di Gridel. La Juventus Under 16 non smette di stupire, anzi continua a volare alto: l’ultima in ordine di tempo a farne le spese è la Carrarese, battuta a Vinovo con un roboante 8-1. I ragazzi di Gridel hanno dato un’altra dimostrazione di forza e grazie ai 3 punti hanno ottenuto matematicamente il primo posto nel girone A con ben 5 giornate d’anticipo. Il Bologna, nonostante la vittoria, dista 16 punti, ormai irraggiungibili. Prestazione clamorosa dei 2010 bianconeri, ecco le impressioni dopo la gara che ha sancito il primo verdetto stagionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 16, ventesima vittoria stagionale e primo posto matematicamente blindato: Pamé e compagni volano

