LIVE Firenze-Conegliano 0-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le pantere passeggiano a Firenze Primo posto in classifica blindato!

Conegliano passa facilmente a Firenze, vincendo per 3-0 e mantenendo il primo posto in classifica. Le pantere dominano la partita, con attacchi potenti di Adigwe e Sillah che rendono difficile la reazione delle avversarie. La gara si conclude con un risultato netto, consolidando la posizione delle venete nel campionato di volley femminile.

Difficile tenere gli attacchi di Adigwe e di Sillah che mettono in campo una prestazione davvero maiuscola. Nonostante lo score, Ottima prestazione di Firenze nel 3° set che dà battaglia alle campionesse in carica e cerca di rimanere a galla fino alla fine. Partita senza troppi alti e bassi da entrambe le parti. La differenza tecnica è pesante e vince, l'incontro, la solita squadra trainata da Santarelli e dal suo sestetto. Firenze – Conegliano 0-3.

Firenze e Conegliano si affrontano nella partita di volley femminile valida per l’A1 2026.

Conegliano prende il largo e vince il secondo set contro Firenze.

