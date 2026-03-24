Il 24 marzo 2026 si gioca a Miami la sfida tra Jannik Sinner e Alex Michelsen negli ottavi di finale del Masters 1000. La partita determinerà chi avanza ai quarti di finale del torneo. L'incontro si svolge in un contesto di alta tensione sportiva, con i due giocatori pronti a sfidarsi sul campo. L'orario e i dettagli su come seguire l'evento saranno disponibili nelle prossime ore.

Miami, 24 marzo 2026 – A separare Jannik Sinner dall'accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami c'è Alex Michelsen. Dopo aver mandato al tappeto il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-1, 6-4, l'altoatesino si appresta ad affrontare lo statunitense, numero 40 della classifica mondiale. Il classe 2004 ha alle spalle due affermazioni in tre set come quelle ai danni del britannico Cameron Norrie e del cileno Alejandro Tabilo, quest'ultimo sconfitto in rimonta. Ai 64esimi di finale invece il tennista a stelle e strisce aveva superato per 6-2, 6-1 Mattia Bellucci. In caso di successo, Sinner accorcerebbe il ritardo dalle vetta del ranking Atp, occupata da Carlos Alcaraz (già fuori dal torneo), a 1990 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Masters 1000 di Miami 2025, Sinner-Michelsen: orario e dove vedere la sfida degli ottavi di finale

Articoli correlati

Masters 1000 di Miami 2026, Sinner-Moutet: orario e dove vedere il matchMiami, 23 marzo 2026 - Dopo aver battuto senza particolari problemi il bosniaco Damir Dzumhur (ko 6-3, 6-3), Jannik Sinner è atteso dal match valido...

Leggi anche: ATP Miami, oggi Sinner-Michelsen agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

Una selezione di notizie su Masters 1000 di Miami 2025 Sinner...

Temi più discussi: Sinner oggi al Miami Open 2026: quando gioca e dove vedere la partita vs Alex Michelsen · Tennis ATP; Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi, Atp Miami. Orario e dove vederla in tv; Dove e a che ora vedere Sinner-Michelsen al Masters 1000 di Miami in tv e streaming.

Masters 1000 di Miami 2025, Sinner-Michelsen: orario e dove vedere la sfida degli ottavi di finaleIn palio l'accesso ai quarti di finale. Sarà il terzo confronto fra i due: l'azzurro ha vinto entrambi i precedenti, risalenti al 2024 ... sport.quotidiano.net

Sinner quando gioca a Miami? Oggi sfida Michelsen: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedentiJannik Sinner supera Moutet e avanza agli ottavi di finale del Miami Open. La vittoria del numero due al mondo, maturata in due set (6-1, 6-4) in ... msn.com

Jannik Sinner in scioltezza contro il francese, sconfitto 6-1, 6-4. Ora sfiderà Michelsen nel prossimo turno - facebook.com facebook

Alex Michelsen, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miami #SkySport #SkyTennis x.com