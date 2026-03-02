MotoGP Massimo Rivola | Aprilia ha fatto uno step importante e Buriram non era la pista più favorevole…

Nel primo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, Aprilia ha ottenuto un risultato sorprendente sulla pista di Buriram durante il Gran Premio di Thailandia. La squadra ha mostrato un passo deciso, nonostante la pista non fosse considerata tra le più favorevoli. La gara ha visto protagonisti i piloti Aprilia, che hanno dimostrato una buona performance fin dalle prime fasi.

Partenza da sogno per l’Aprilia nel Mondiale MotoGP 2026, con una prova di forza davvero impressionante sulla pista di Buriram in occasione del Gran Premio di Thailandia che ha aperto ufficialmente la nuova stagione. La Casa di Noale ha occupato ben quattro delle prime cinque posizioni (anche grazie al ritiro di Marc Marquez, che poteva arrivare sul podio senza la foratura), vincendo con Marco Bezzecchi e completando la top5 alle spalle della KTM di Pedro Acosta con nell’ordine Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura. “ Oggi abbiamo raccolto una grande soddisfazione per il lavoro che abbiamo svolto, e degli altri onestamente non voglio parlare: non dico che non mi interessano, perché ovviamente noi corriamo contro di loro, però io guardo la crescita anno dopo anno di Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

“Bagnaia in Aprilia Dovete fare queste domande a chi si occupa di mercato, a Massimo Rivola o chi di dovere. Non a me. Io sono un pilota e basta, per me non è importante chi c’è dall’altra parte del box. Devo pensare ad andare in moto”. - Marco Bezzecchi - facebook.com facebook