Calcio La Massese recupera Andrei e Biagi Lucchesi salterà il derby con la Lucchese

Andrei e Biagi si stanno riprendendo da infortuni e potrebbero tornare in campo già domenica, portando nuove soluzioni in difesa. La causa è il loro progresso nelle terapie e nelle sedute di riabilitazione. Lucchesi, invece, dovrà saltare il derby contro la Lucchese a causa di un problema fisico. La squadra si prepara quindi a fare affidamento sui giocatori disponibili, mentre il tecnico valuta le scelte da adottare.

Andrei e Biagi sono sulla via del completo recupero e domenica dovrebbero tornare a disposizione contro la Lucchese dando al tecnico Paolo Pantera delle alternative ulteriori in difesa. Niente da fare, invece, per Lucchesi che dovrà dare ancora forfait per lo stiramento al muscolo psoas. La Massese dovrà fare a meno anche del centrocampista Bigini che era diffidato e con l'ammonizione rimediata sabato contro la Sestese vedrà scattare lo stop di un turno. Al suo posto il mister bianconero potrebbe lanciare dal primo minuto nella mischia Cantatore che fin qui ha giocato soltanto pochi minuti. Un altro dei nodi da sciogliere da parte di Pantera sarà quello riguardante la quota classe 2007 da mettere in campo.