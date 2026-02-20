massese allarme infermeria si ferma daniele lucchesi

Daniele Lucchesi si ferma a causa di uno stiramento muscolare alla Massese. Gli esami hanno rivelato una lesione di 7 millimetri al psoas dell’attaccante, che ha dovuto lasciare il campo prima del tempo durante la partita contro il San Giuliano. La squadra dovrà fare a meno del giocatore per alcune settimane mentre si cura. La sua assenza rappresenta un problema per l’attacco del club. La società sta valutando le prossime mosse per sostituire Lucchesi in rosa.

Non arrivano belle notizie dall’infermeria della Massese. Gli esami strumentali hanno diagnosticato uno stiramento del muscolo psoas di 7 millimetri all’attaccante Daniele Lucchesi, costretto ad uscire anzitempo nella sfida contro il San Giuliano. Mister Pantera perde così la sua quota di riferimento e anche il giocatore rivelazione della squadra, capace di segnare 5 gol in questa stagione e garantire diversi assist. L’assenza di Lucchesi va ad aggiungersi a quella dell’altro infortunato Biagi e costringerà il tecnico massese a trovare un altro atleta classe 2007 da schierare nell’undici titolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

