Martinengo con il rasoio contro il compagno | ancora violenza alle scuole medie

A Martinengo, in provincia di Bergamo, si è verificato un episodio di violenza tra studenti all’interno di una scuola media. Secondo quanto riferito, un ragazzo avrebbe aggredito un compagno con un rasoio durante l’orario scolastico. L’episodio si è svolto nei locali dell’istituto, senza coinvolgimenti esterni o altri soggetti. Le autorità stanno valutando le misure da adottare.

Martnengo (Bergamo) – Ancora violenza in una scuola. Non in strada, non in un contesto criminale, ma tra i banchi di un istituto scolastico. A pochissimi giorni di distanza dalla brutale aggressione subìta dall’insegnante di francese Chiara Mocchi, 57enne di Berzo San Fermo, accoltellata mercoledì mattina all’esterno della scuola secondaria di primo grado di Trescore Balneario da un suo studente di 13 anni, un altro brutto episodio, anche se con conseguenze fortuanatamente meno gravi del primo, scuote la Bergamasca. Insegnante accoltellata dallo studente 13enne: perché? Un brutto voto o la lite col compagno difeso dalla prof Il fatto è avvenuto venerdì mattina tra le mura della scuola media statale di via Allegreni, a Martinengo, Comune di oltre 11mila abitanti della zona orientale della media pianura, nota come Bassa Bergamasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Martinengo, con il rasoio contro il compagno: ancora violenza alle scuole medie Articoli correlati Alle scuole medie con il coltello minaccia i compagni: le prof chiamano i carabinieriBologna, 1 febbraio 2026 – Litiga con i compagni di scuola e minaccia il gruppetto di ’rivali’ mentre impugna un coltellino ’fai da te’: dopo... Dalle medie alle scuole musicali: gli ex allievi dello Zavatti suonano in ospedale con il 'Concerto degli ex'Le note dei grandi classici risuoneranno il prossimo 21 marzo alle 17,30 in un palcoscenico d'eccezione: l'Atrio del Padiglione Morgagni... Tutti gli aggiornamenti su Martinengo con il rasoio contro il... Temi più discussi: Martinengo, mostra il rasoio in spogliatoio e ferisce inavvertitamente il compagno di classe; Nello spogliatoio della palestra spunta un rasoio, ferito un ragazzino alle medie; Martinengo, studente ferito in classe con una lama: intervengono soccorsi e carabinieri; Episodio choc alla scuola media di Martinengo: 13enne ferito da un compagno con un rasoio. Martinengo, mostra il rasoio in spogliatoio e ferisce inavvertitamente il compagno di classeUn tredicenne estrae un rasoio mentre si trova a scuola e ferisce accidentalmente un compagno durante l’ora di lezione. L’episodio si è verificato a Martinengo nel primo pomeriggio di venerdì 27 marzo ... ecodibergamo.it Martinengo, studente ferito in classe con una lama: intervengono soccorsi e carabinieriViolenza tra i banchi di scuola nella mattinata del 26 marzo: un 13enne colpito da un compagno. Ferite non gravi, ma accertamenti in corso sulla dinamica ... bergamonews.it Un tredicenne estrae un rasoio mentre si trova a scuola e ferisce accidentalmente un compagno durante l’ora di lezione. L’episodio si è verificato a Martinengo nel primo pomeriggio di venerdì 27 marzo, all’interno della palestra della scuola di via Allegreni. - facebook.com facebook