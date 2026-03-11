Dalle medie alle scuole musicali | gli ex allievi dello Zavatti suonano in ospedale con il ' Concerto degli ex'

Il 21 marzo alle 17,30, nell’Atrio del Padiglione Morgagni dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, si terrà il 'Concerto degli ex'. Gli ex allievi delle scuole medie e musicali dello Zavatti suoneranno brani dei grandi classici, offrendo un momento musicale in un ospedale della città. L’evento coinvolge musicisti che hanno frequentato le scuole in passato e si svolge in un ambiente pubblico e accessibile.

Le note dei grandi classici risuoneranno il prossimo 21 marzo alle 17,30 in un palcoscenico d'eccezione: l'Atrio del Padiglione Morgagni dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. L'evento, intitolato "Concerto degli Ex", vedrà protagonisti i giovani talenti che hanno iniziato la loro formazione.