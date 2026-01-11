rocco e diego chi sono i figli di marco giallini e cosa fanno nella vita

Rocco e Diego sono i figli di Marco Giallini, attore italiano, nato dal suo matrimonio con Loredana, scomparsa nel 2011. Rocco è nato nel 1998, mentre Diego è arrivato nel 2005. Entrambi mantengono un basso profilo pubblico e non sono conosciuti per attività nel mondo dello spettacolo. La loro vita privata è riservata e lontana dai riflettori.

Dal matrimonio con la moglie Loredana scomparsa nel 2011, sono arrivati nel 1998 Rocco e Diego (arrivato nel 2005), i figli di Marco Giallini. Chi sono i figli di Marco Giallini. Oggi l’attore sarà ospite di Domenica In, in diretta a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nel 1998 Marco Giallini e la moglie Loredana diventano genitori di Rocco. Nel 2011 la donna veniva a mancare per un’emorragia cerebrale lasciando l’attore solo con i due figli all’epoca di 12 e 7 anni. A Vanity Fair parlando della scomparsa della moglie aveva dichiarato: “La sua morte è un evento che né io né i miei figli abbiamo mai metabolizzato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

