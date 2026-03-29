Il campionato MotoGP 2026 si è aperto con tre gare disputate, registrando un dominio dell’Aprilia che ha visto entrambi i piloti salire sul podio in ogni occasione. Tra i protagonisti, Bezzecchi ha mostrato ambizioni di vittoria, affrontando un duello con Martin e tenendo d’occhio Marquez. Le cadute sono state numerose, influenzando i risultati e creando un clima di incertezza nelle classifiche di vertice.

Il primo scorcio del Mondiale MotoGP 2026 va in archivio con un bilancio trionfale per l’ Aprilia, che si sta dimostrando il nuovo punto di riferimento della top class avendo sempre piazzato due piloti sul podio nei tre Gran Premi che hanno aperto la stagione. La casa di Noale ha lasciato le briciole alla concorrenza, vincendo tutte le gare domenicali (con Marco Bezzecchi) e firmando anche due doppiette tra Goiania e Austin. Per la prova del nove bisognerà attendere Jerez de la Frontera (24-26 aprile) ed in generale la tournée europea, ma questa RS-GP sembra essere diventata ormai una moto completa ed estremamente competitiva su ogni pista.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi sogna il Mondiale! Duello con Martin, ma attenzione a Marquez. E le cadute…

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