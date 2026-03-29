Durante il primo giro della Sprint Race del Gran Premio degli Stati Uniti, disputato sul circuito di Austin, Marc Marquez è stato penalizzato in seguito a un'azione che ha causato la caduta di un altro pilota. La sanzione, decisa dalle autorità sportive, dovrà essere scontata nella prossima tappa del campionato che si terrà negli Stati Uniti.

Marc Marquez è stato penalizzato per quanto avvenuto nel corso del primo giro della Sprint Race del GP degli USA, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Il centauro spagnolo è entrato di prepotenza all’interno di Fabio Di Giannantonio in una curva del terzo settore, era troppo veloce ed è andato lungo, scivolando poi sull’asfaltato. L’alfiere della Ducati VR46, scattato dalla pole position, si è allargato avendo intuito quanto stava succedendo, ma poi non ha avuto moto di evitare la Ducati ufficiale dell’iberico, l’ha presa ed è caduto egli stesso, chiudendo in anticipo la propria gara. In quel frangente i due contendenti erano in lotta per la terza posizione, alle spalle di Francesco Bagnaia e Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez penalizzato! Ha causato la caduta di Di Giannantonio: la sanzione da scontare negli USA

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