mara venier ricorda gino paoli insieme a malika ayane e ospiti speciali

Nella 28ª puntata di Domenica In, trasmessa domenica 29 marzo 2026 su Rai 1, si terrà un omaggio a Gino Paoli, che è deceduto il 24 marzo all’età di 91 anni. Mara Venier condurrà l’evento, con la partecipazione di Malika Ayane e altri ospiti speciali. La puntata andrà in onda dalle 14:00 alle 17:10.

La 28ª puntata di Domenica In, in onda domenica 29 marzo 2026 su Rai 1 dalle 14:00 alle 17:10, si aprirà con un omaggio a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo all’età di 91 anni. Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorreranno la carriera e l’eredità musicale del cantautore insieme a Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e la cantante Malika Ayane, che interpreterà uno dei suoi brani più celebri, Il cielo in una stanza. Rupert Everett e il cinema. Ospite speciale in studio sarà Rupert Everett, attore di fama internazionale, che parlerà della propria carriera e della vita privata. L’attore presenterà anche il film Il Vangelo di Giuda, diretto da Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile, offrendo al pubblico uno sguardo esclusivo sul nuovo progetto cinematografico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

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