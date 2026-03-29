Domenica In torna anche questa settimana con un appuntamento nel pomeriggio di domenica, condotto da Mara Venier. Durante la trasmissione, la conduttrice ricorderà Gino Paoli, scomparso recentemente. La puntata include anche altri interventi e aggiornamenti su personaggi e temi di attualità. L’evento si svolge come di consueto nel palinsesto della domenica pomeriggio.

La domenica pomeriggio come sempre l’appuntamento è con Domenica In: Mara Venier è pronta ad accogliere nel suo salotto grandi ospiti, tra momenti di intrattenimento puro e alcuni dedicati all’approfondimento, senza dimenticare le parentesi di leggerezza e di divertimento tanto apprezzate dal pubblico della rete ammiraglia. La puntata, come di consueto in onda su Rai1 e su Raiplay, prenderà il via alle 14.00: al fianco della regina della domenica ritroviamo Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Domenica In, le anticipazioni del 29 marzo. La puntata di Domenica In del 29 marzo inizierà all’insegna del ricordo di uno dei cantautori più importanti della musica italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, anticipazioni del 29 marzo: Mara Venier ricorda Gino Paoli

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