Domenica 29 marzo, Mara Venier conduce un nuovo episodio di Domenica In su Rai 1, trasmesso dalle 14. La puntata dedica uno spazio speciale a Gino Paoli, con ospiti come Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e Malika Ayane. La trasmissione si concentra su ricordi e musica, offrendo interventi e momenti dedicati al cantautore scomparso.

Mara Venier torna oggi, domenica 29 marzo, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda su Rai 1 dalle 14.00 alle 17.10, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Anticipazioni e ospiti del 29 marzo 2026. L’apertura della 28ª puntata sarà dedicata al ricordo di Gino Paoli, scomparso il 24 marzo all’età di 91 anni. Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorreranno la carriera e l’eredità artistica del cantautore insieme ad Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e Malika Ayane, che interpreterà uno dei suoi brani più iconici, Il cielo in una stanza. Ospite in studio anche Rupert Everett, protagonista di numerosi film di successo, che si racconterà tra vita privata e carriera e presenterà Il Vangelo di Giuda, diretto da Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Domenica In ricorda Gino Paoli con Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e Malika Ayane

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