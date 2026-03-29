Questa mattina, un gruppo di anarchici si è radunato al Parco degli Acquedotti nel rispetto di un divieto emesso dalla Questura di Roma, per commemorare due attivisti deceduti la settimana scorsa mentre preparavano un ordigno in un casolare abbandonato. Nonostante il divieto, sono stati 91 gli individui fermati dalle forze dell’ordine durante il corteo. La premier ha affermato che il decreto sicurezza in vigore sta funzionando.

Nonostante il divieto della Questura di Roma, questa mattina un manipolo di anarchici si è radunato al Parco degli Acquedotti per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i “compagni” morti una settimana fa mentre preparavano una bomba in un casolare abbandonato. Erano circa in 60 e hanno lasciato alcuni mazzi di fiori legati a un palo in zona Tuscolana. Sul luogo era comunque presente un nutrito gruppo di agenti, tra Digos, Carabinieri e uomini a cavallo, che hanno provveduto all’identificazione di tutti i militanti. Alle 12 è prevista la seconda parte delle manifestazioni al parco Modesto di Veglia, in zona Alessandrino-Quarticciolo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anarchici in corteo nonostante il divieto: 91 fermati. Meloni: "Il decreto sicurezza funziona"

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