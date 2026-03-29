Manfredonia incendio in un accampamento precario

Oggi nel primo pomeriggio un incendio ha completamente distrutto un accampamento improvvisato vicino a un casolare nella borgata di Fonterosa, nel territorio di Manfredonia. L’incendio ha causato danni consistenti alla struttura, senza tuttavia essere ancora chiarito cosa abbia provocato l’incendio stesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

MANFREDONIA - Un violento incendio ha completamente distrutto, nel pomeriggio di oggi, un accampamento precario situato a ridosso di un casolare nella borgata di Fonterosa nel territorio di Manfredonia. Le fiamme si sono propagate con estrema rapidità tra le baracche, che ospitavano alcune decine di persone di etnia rom, causando grande spavento e innescando l'esplosione di diverse bombole del gas presenti negli alloggi. Evacuazione tempestiva e soccorsiNonostante il rapido divampare del rogo e le violente deflagrazioni, il bilancio è fortunatamente di zero feriti. Tutti gli occupanti sono riusciti ad abbandonare l'area prima che la situazione precipitasse. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, incendio in un accampamento precario Articoli correlati Accampamento abusivo, sgomberato dalla polizia localeDurante il controllo sono state identificate cinque persone, tutte extracomunitarie regolarmente in possesso di documenti e già note agli agenti in... Leggi anche: Ponente, controlli a tappeto: smantellato un accampamento abusivo Manfredonia, incendio in un accampamento precario abitato da una decina di persone. Contenuti e approfondimenti su Manfredonia incendio in un accampamento... Temi più discussi: Manfredonia. Allarme in zona ex Nautico: donna minaccia di far esplodere palazzo, evacuate alcune famiglie; Manfredonia e l’ambiente; Incendio auto giornalista, spunta un video. Polizia sulle tracce dei banditi; Serie D, Fasano batte Manfredonia e continua la corsa alla vetta. Manfredonia, incendio in campagna: distrutte alcune baracche, esplodono bombole di gasLe fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, si sono sviluppate rapidamente all’interno dell’area, raggiungendo diverse strutture precarie e provocando l’esplosione di alcune bombole di gas ... giornaledipuglia.com Manfredonia. Allarme in zona Dante Alighieri: donna minaccia di far esplodere palazzo, evacuate alcune famiglieAllarme in serata nell’area retrostante la palestra dell’ex istituto Dante Alighieri a Manfredonia, dove inizialmente si era diffusa la notizia di un incendio. Le segnalazioni, giunte intorno alle 2 ... statoquotidiano.it Telesveva. . SERIE D | Verso Manfredonia-Gravina, Ragno: "Loro forti in casa ma noi vogliamo tornare a far punti" #gravina #sport Su Youtube: https://youtu.be/8kSM0k403lA - facebook.com facebook