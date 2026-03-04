Accampamento abusivo sgomberato dalla polizia locale

Mercoledì 4 marzo, la polizia locale ha sgomberato un accampamento abusivo nella zona a mare della Foce, vicino a Punta Vagno e al campo sportivo della Polis. L’intervento è stato avviato a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti e delle autorità locali. Sul posto sono intervenuti gli agenti per rimuovere le persone e le strutture presenti nell’area.

Durante il controllo sono state identificate cinque persone, tutte extracomunitarie regolarmente in possesso di documenti e già note agli agenti in divisa Dopo alcune segnalazioni, la polizia locale è intervenuta mercoledì 4 marzo nella zona a mare della Foce, nei pressi di Punta Vagno e del campo sportivo della Polis. Lì era stata riscontrata la presenza di un insediamento di fortuna, accompagnato da un accumulo significativo di rifiuti. L'operazione ha consentito di riportare l'area a condizioni di piena fruibilità, intervenendo sia sul piano della sicurezza sia su quello del decoro urbano. Durante il controllo sono state identificate cinque persone, tutte extracomunitarie regolarmente in possesso di documenti e già note alla polizia locale, che avevano allestito giacigli di fortuna a ridosso della spiaggia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

