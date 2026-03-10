Nel match a Tolentino, la squadra ha evidenziato una carenza di cattiveria agonistica durante le fasi centrali della partita. L'allenatore ha sottolineato che questa mancanza ha determinato l'esito negativo della gara. Ora, la squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide contro le prime due classifiche. La sconfitta si è verificata a causa di un atteggiamento non abbastanza determinato in campo.

"Siamo mancati di cattiveria agonistica nelle fasi centrali del match e la sconfitta è figlia di questo atteggiamento". Amareggiato Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo la battuta d’arresto nella trasferta di Fermignano, dove i pesaresi si sono imposti 1-0. Si interrompe a sei la striscia di risultati utili consecutivi per il Tolentino e adesso bisognerà azzerare tutto per le ultime cinque battaglie fino alla fine del campionato. "Non ho percepito nella squadra – dice – quella attenzione che mi aspettavo, la gara sarebbe stata fondamentale per ottenere i punti decisivi per raggiungere la salvezza matematica, il primo obiettivo stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Tolentino, mancata la cattiveria agonistica. Ora ci attendono le sfide con le prime due»

