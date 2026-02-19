Julio Cesar analizza la sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt | Mancata cattiveria era sempre un secondo in ritardo Sommer…

Julio Cesar attribuisce la sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt alla mancanza di cattiveria e a un passo sempre indietro rispetto agli avversari. L’ex portiere brasiliano ha sottolineato che i nerazzurri sono stati spesso un secondo in ritardo, lasciando spazio alle ripartenze rapide di Sommer, l’attaccante norvegese. La sua analisi evidenzia come la squadra abbia mostrato difficoltà a reagire prontamente, compromettendo il risultato finale. Julio Cesar ha concluso dicendo che serve un cambio di atteggiamento immediato.

Inter News 24 Julio Cesar, intervenuto ai microfoni di Prime Video, ha parlato della sconfitta dell'Inter sul campo del Bodo Glimt. L'Inter di Cristian Chivu esce con le ossa rotte dalla trasferta norvegese, non solo per il risultato ma anche per l'atteggiamento mostrato in campo. Julio Cesar, storico numero uno del Triplete, ha analizzato ai microfoni di Prime i motivi del crollo nerazzurro contro il BodoGlimt. Secondo l'ex portiere brasiliano, la squadra ha pagato a caro prezzo una gestione dei tempi di gioco errata e una scarsa reattività nelle fasi cruciali del match: « Mi spiace per il risultato perché l'Inter è partita bene: però è mancata senza palla.