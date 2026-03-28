donna e bimbo trovati morti in un laghetto artificiale a rovigo

Una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati senza vita in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. La scoperta è avvenuta in un'area privata, e sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause del decesso.

Una donna e un bimbo di circa un anno sono stati trovati morti in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. La scoperta ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno recuperato i due corpi dall’acqua. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre la zona è stata raggiunta da ulteriori squadre specializzate per verificare con precisione quanto accaduto. La vicenda ha subito assunto i contorni di una tragedia sulla quale ora si concentrano tutti gli accertamenti. Dopo il recupero dei cadaveri, nell’area sono proseguite le operazioni di controllo. In arrivo anche il personale del nucleo sommozzatori, chiamato a effettuare ulteriori ricerche nello specchio d’acqua e a supportare le attività investigative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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